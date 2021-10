F1 GP Usa 2021, Isola: “Le caratteristiche dell’asfalto sono un punto interrogativo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il responsabile F1 e car racing Pirelli, Mario Isola, alla vigilia del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2021 di Austin, in Texas, ha parlato dell’incognita relativa agli pneumatici: “Anche se le squadre hanno accumulato tanta esperienza sul tracciato di Austin, quest’anno affrontano una pista che è cambiata un po’ rispetto al 2019, quando abbiamo corso qui l’ultima volta. Circa il 40% della pista è stato riasfaltato, ma a causa delle restrizioni per il COVID-19 non abbiamo potuto inviare il nostro personale per analizzare il nuovo asfalto, quindi le sue caratteristiche sono un punto interrogativo per tutti e scopriremo gli effetti finali sui pneumatici e sulle prestazioni della vettura in generale solo quando saremo lì”. “Come al solito, la nomination pneumatici è stata ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il responsabile F1 e car racing Pirelli, Mario, alla vigilia del weekend del Gran Premio degli Stati Unitidi Austin, in Texas, ha parlato dell’incognita relativa agli pneumatici: “Anche se le squadre hanno accumulato tanta esperienza sul tracciato di Austin, quest’anno affrontano una pista che è cambiata un po’ rispetto al 2019, quando abbiamo corso qui l’ultima volta. Circa il 40% della pista è stato riasfaltato, ma a causa delle restrizioni per il COVID-19 non abbiamo potuto inviare il nostro personale per analizzare il nuovo asfalto, quindi le sueunper tutti e scopriremo gli effetti finali sui pneumatici e sulle prestazioni della vettura in generale solo quando saremo lì”. “Come al solito, la nomination pneumatici è stata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia… - Agenzia_Ansa : La Cina ha collaudato un razzo ipersonico in grado di trasportare una testata nucleare che ha circumnavigato la Ter… - repubblica : Usa, morto l'ex segretario di Stato Colin Powell per complicazioni legate al Covid - francesco_c_69 : RT @tempoweb: Il vero choc della morte di Colin Powell: aveva fatto doppia dose di vaccino Pfizer #ColinPowell #Pfizer #vaccino #vaccini #C… - sportface2016 : #F1 #USAGP 2021,le dichiarazioni di Mario #Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2021 Il modello Bari, antitesi di Trieste. Il porto dove tutti si vaccinano ... allontanati dai portuali e denunciati alla polizia' Sullo stesso argomento: Il portavoce dei portuali di Trieste si è dimesso Il green pass sul lavoro non si usa solo in Italia. Ecco come funziona ...

Covid: morto Colin Powell, primo segretario di Stato afroamericano Usa Lutto nella politica Usa: è morto di Covid Colin Powell, fu il primo segretario di Stato afroamericano degli Stati UnitiLutto nella politica Usa. È morto Colin Powell, storico primo segretario di Stato afroamericano negli Stati Uniti. Si è spento all'età di 84 anni e la famiglia ha riferito che il decesso è avvenuto per via di ...

Orari TV Formula 1 GP USA 2021 diretta Sky differita TV8 Automoto.it Denver Pyle streaming Denver PyleBethune (Colorado - USA) Burbank (California - USA). Biografia, filmografia, premi, trailer, news e rassegna stampa.

Morto Colin Powell, ex segretario di Stato Usa L'ex segretario di Stato americano, Colin Powell, è morto oggi all'età di 84 anni per complicazioni da Covid-19. L'attuale segretario della difesa Lloyd Austin ha detto: 'Il mondo ha perso uno dei lea ...

... allontanati dai portuali e denunciati alla polizia' Sullo stesso argomento: Il portavoce dei portuali di Trieste si è dimesso Il green pass sul lavoro non sisolo in Italia. Ecco come funziona ...Lutto nella politica: è morto di Covid Colin Powell, fu il primo segretario di Stato afroamericano degli Stati UnitiLutto nella politica. È morto Colin Powell, storico primo segretario di Stato afroamericano negli Stati Uniti. Si è spento all'età di 84 anni e la famiglia ha riferito che il decesso è avvenuto per via di ...Denver PyleBethune (Colorado - USA) Burbank (California - USA). Biografia, filmografia, premi, trailer, news e rassegna stampa.L'ex segretario di Stato americano, Colin Powell, è morto oggi all'età di 84 anni per complicazioni da Covid-19. L'attuale segretario della difesa Lloyd Austin ha detto: 'Il mondo ha perso uno dei lea ...