È morto Angelo Licheri | l’uomo che si calò nel pozzo per tentare di salvare Alfredino Rampi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È, uno degli uomini che quarant’anni fa cercarono di, il bambino di sei anni caduto in unartesiano a Vermicino, in provincia di Roma.era originario di Gavoi, in provincia di Nuoro,

Ultime Notizie dalla rete : morto Angelo

Era un volontario. Si fece calare a testa in giù nel pozzo di Vermicino dove restò 45 minuti: parlò con il bambino E'a 77 anni, in una casa di riposo di Nettuno vicino a Roma,Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri era un volontario e si recò a ...Ma non solo, perLicheri il suo intervento fu un fallimento: 'Non sono riusciuto a salvare Alfredino' APPROFONDIMENTI ROMA Foto ROMA Video VERMICINOLicheri è: tentò di salvare ...E’ morto a 77 anni, in una casa di riposo di Nettuno vicino a Roma, Angelo Licheri, l’uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri era un volontario e si rec ...Addio a Angelo Licheri, è morto l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato ...