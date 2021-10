Covid Uk, picco contagi e stop misure restrittive: cosa pensano gli esperti (Di lunedì 18 ottobre 2021) I contagi da coronavirus continuano a crescere nel Regno Unito, dove ieri si è registrato il picco di 45.140 casi giornalieri. Un trend che gli esperti guardano con attenzione soprattutto alla luce della revoca delle restrizioni e delle misure anti Covid in Uk. E ci si interroga su quale sarà il futuro di Green pass e mascherine in Italia. In Uk “si assiste ad un aumento importante dei ricoveri” Covid “tra i più giovani (34% maggiori di quanto accadeva a gennaio), anche se il numero di decessi resta basso. Nelle prossime settimane, seguendo il Regno Unito, si vedrà meglio l’impatto della libera circolazione del virus su ricoveri, decessi e soprattutto sulla salute dei bambini” dice Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, segnalando “un grafico dei ricoveri ospedalieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ida coronavirus continuano a crescere nel Regno Unito, dove ieri si è registrato ildi 45.140 casi giornalieri. Un trend che gliguardano con attenzione soprattutto alla luce della revoca delle restrizioni e delleantiin Uk. E ci si interroga su quale sarà il futuro di Green pass e mascherine in Italia. In Uk “si assiste ad un aumento importante dei ricoveri”“tra i più giovani (34% maggiori di quanto accadeva a gennaio), anche se il numero di decessi resta basso. Nelle prossime settimane, seguendo il Regno Unito, si vedrà meglio l’impatto della libera circolazione del virus su ricoveri, decessi e soprattutto sulla salute dei bambini” dice Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, segnalando “un grafico dei ricoveri ospedalieri ...

