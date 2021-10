Conferenza stampa Skriniar: «Stiamo subendo troppi gol, serve equilibrio» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Conferenza stampa Skriniar: le parole del difensore dell’Inter alla vigilia del match di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol Milan Skriniar ha parlato in Conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DIFFERENZE – «Hakimi è fortissimo, lo sappiamo ma anche l’anno scorso ho giocato tanto con Darmian sulla fascia e mi trovo bene, idem per Dumfries. A me non fa tanta differenza, io faccio il mio ruolo e tutti giochiamo per il bene della squadra». SEMPRE GOL SUBITI – «Stiamo subendo tanti gol, ma come ha detto il mister le sue squadre sono così. Dobbiamo cercare l’equilibrio, non siamo contenti e dobbiamo migliorare sotto questo punto di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021): le parole del difensore dell’Inter alla vigilia del match di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol Milanha parlato ininsieme a Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Sheriff Tiraspol. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DIFFERENZE – «Hakimi è fortissimo, lo sappiamo ma anche l’anno scorso ho giocato tanto con Darmian sulla fascia e mi trovo bene, idem per Dumfries. A me non fa tanta differenza, io faccio il mio ruolo e tutti giochiamo per il bene della squadra». SEMPRE GOL SUBITI – «tanti gol, ma come ha detto il mister le sue squadre sono così. Dobbiamo cercare l’, non siamo contenti e dobbiamo migliorare sotto questo punto di ...

