Con iOS 15 per gli studenti è più facile copiare (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Foto: Twitter @juanbuis)Nel weekend è girato un video che mostra come alcuni studenti stiano sfruttando in modo piuttosto singolare una delle novità del nuovo sistema operativo iOs 15 ovvero la funzione Testo attivo, un sistema di riconoscimento ottico dei caratteri performante e preciso. Nello specifico, uno studente ha pubblicato su TikTok un filmato in cui inquadra il display di un computer di una compagna di corso e, all'istante, le ruba tutti gli appunti presi fino a quel momento. È noto quanto gli appunti delle lezioni a scuola siano una risorsa da sempre considerata molto preziosa, in modo particolare all'università, e non è raro assistere a compravendita di malloppi di fogli che eviscerano il succo delle lezioni, soprattutto quelle più ostiche. Un mercato destinato a finire grazie alla tecnologia? Da tempo molti studenti si sono affidati alle ...

