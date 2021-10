Calciomercato Fiorentina, obiettivo Lacazette a parametro zero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Calciomercato Fiorentina, anche i viola sulle tracce di Lacazette: ma non è l’unica società italiana sull’attaccante dell’Arsenal Dopo Juventus e Inter, spunta anche la Fiorentina sulle tracce di Alexandre Lacazette, attaccante francese in scadenza di contratto a fine stagione con l’Arsenal. Stando al portale Fichajes.net, il club viola starebbe valutando il profilo dell’ex Lione per la sostituzione di Vlahovic , dopo la rottura del serbo con il club di Commisso. L’Arsenal valuta Lacazette circa 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021), anche i viola sulle tracce di: ma non è l’unica società italiana sull’attaccante dell’Arsenal Dopo Juventus e Inter, spunta anche lasulle tracce di Alexandre, attaccante francese in scadenza di contratto a fine stagione con l’Arsenal. Stando al portale Fichajes.net, il club viola starebbe valutando il profilo dell’ex Lione per la sostituzione di Vlahovic , dopo la rottura del serbo con il club di Commisso. L’Arsenal valutacirca 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

