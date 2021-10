Ballerini italiani morti in un incidente nel deserto: chi sono le vittime della tragedia a Riyad (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tre giovani Ballerini italiani sono morti in un drammatico incidente stradale a Riyad, in Arabia Saudita. Le vittime sono Nicolas Esposto, Giampiero Giarri e Antonio Caggianelli, professionisti che si trovavano nella regione per lavoro e che hanno perso la vita durante una gita nel deserto sabato 16 ottobre. Secondo la ricostruzione, avrebbero approfittato di una giornata di pausa per un giro nell’area finendo per trovare la morte. Con loro sarebbero decedute anche due guide del posto, a bordo del veicolo precipitato in una scarpata. Tantissimi, nelle ore successive alla tragedia, i messaggi di cordoglio da amici, colleghi e fan. Ballerini italiani morti in un ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tre giovaniin un drammaticostradale a, in Arabia Saudita. LeNicolas Esposto, Giampiero Giarri e Antonio Caggianelli, professionisti che si trovavano nella regione per lavoro e che hanno perso la vita durante una gita nelsabato 16 ottobre. Secondo la ricostruzione, avrebbero approfittato di una giornata di pausa per un giro nell’area finendo per trovare la morte. Con loro sarebbero decedute anche due guide del posto, a bordo del veicolo precipitato in una scarpata. Tantissimi, nelle ore successive alla, i messaggi di cordoglio da amici, colleghi e fan.in un ...

