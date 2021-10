Ajax-Borussia Dortmund (martedì 19 ottobre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 18 ottobre 2021) Terzo turno della fase a gironi di Champions League con l’Ajax che affronta in casa il Borussia Dortmund in una gara tra le due capoliste del gruppo C. Gialloneri capaci di venire a capo di un avversario ostico come il Magonza grazie al solito Haaland, autore di una doppietta che ha spaccato una gara nel complesso molto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 18 ottobre 2021) Terzo turno della fase a gironi di Champions League con l’che affronta in casa ilin una gara tra le due capoliste del gruppo C. Gialloneri capaci di venire a capo di un avversario ostico come il Magonza grazie al solito Haaland, autore di una doppietta che ha spaccato una gara nel complesso molto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Fantacalciok : Ajax – Borussia Dortmund: dove vedere la diretta live e risultato - infobetting : Ajax-Borussia Dortmund (martedì 19 ottobre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Cosma74 : RT @GodlessHp: @farted94 Gol di Ibrahimovic in CL con la maglia del Milan: 9 (3 Auxerre, 1 Ajax, 1 Viktoria Plzen, 2 Bate Borisov, 1 Barcel… - GodlessHp : @farted94 Gol di Ibrahimovic in CL con la maglia del Milan: 9 (3 Auxerre, 1 Ajax, 1 Viktoria Plzen, 2 Bate Borisov,… - MomentiCalcio : Il Borussia Dortmund pensa già al dopo Haaland: nel mirino della società tedesca c’è Haller dell’Ajax -