Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 ottobre 2021)DEL 17 OTTOBREORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITà PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE DOMANI LA CORSA UNITà VELOCE PONZA-FORMIA ORE 7.45 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 6.45 INFINE A, TURNO DI BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI. PER EFFETTO DELLA CHIUSURA SCOLASTICA, DOMANI 18 E MARTEDÌ 19 OTTOBRE SARANNO TEMPORANEAMENTE SOSPESE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO INTEGRATIVO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA, E IN COLLABORAZIONE CON ATAC ESERVIZI PER LA ...