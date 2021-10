Uomini e Donne: Joele Milan tornerà nel programma? (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne Joele Milan potrebbe tornare nel programma? Secondo le parole di una suo recente intervista gli autori gli avrebbero chiesto di riprovarci… Che cosa avrà deciso lui? Come tante indiscrezioni suggerivano nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì scorso Joele Milan, tronista di questa stagione del dating show, è stato cacciato dopo aver chiesto alla sua corteggiatrice Ilaria di sentirsi tramite il profilo social del suo migliore amico. Il “sotterfugio” non è stato gradito dalla redazione, dagli opinionisti e nemmeno da Maria De Filippi, che infatti ha deciso di mettere fine al trono del giovane. Joele, però, in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo essere stato cacciato dapotrebbe tornare nel? Secondo le parole di una suo recente intervista gli autori gli avrebbero chiesto di riprovarci… Che cosa avrà deciso lui? Come tante indiscrezioni suggerivano nella puntata diandata in onda venerdì scorso, tronista di questa stagione del dating show, è stato cacciato dopo aver chiesto alla sua corteggiatrice Ilaria di sentirsi tramite il profilo social del suo migliore amico. Il “sotterfugio” non è stato gradito dalla redazione, dagli opinionisti e nemmeno da Maria De Filippi, che infatti ha deciso di mettere fine al trono del giovane., però, in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a ...

