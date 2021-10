Trieste | continua lo sciopero contro il Green Pass | Puzzer si dimette dal sindacato

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il caos nella gestione delle proteste dei portuali diha portato alle dimissioni di Stefano, presidente del Coordinamento dei lavoratori dello scalo, che negli scorsi giorni era diventato primo portavoce del movimento No. Sabato 16 ottobre, secondo giorno di, era stata prima annunciata la fine delle proteste e, poco dopo, con un repentino dietrofront,aveva cambiato rotta, dichiarando di volerre con il presidio. Nella mattinata di oggi, domenica 17, l’annuncio. “Ho rassegnato le dimissioni dal Clpt dipoiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste, è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Green pass, i portuali di Trieste: 'Il presidio continua, non si molla' #Greenpass - DavidPuente : Ostaggi dei NoVax - fattoquotidiano : Portuali di Trieste, il portavoce Stefano Puzzer si dimette dopo la retromarcia sullo sciopero. Ma dice: “La protes… - angelo_fornaro : RT @Killer_Valer: La lotta continua...Trieste #affondiamoilgreenpaSS - Luna61710831 : RT @FerrariIside: ?? #PortualidiTrieste ?????? Portuali Trieste, Puzzer sul profilo Fb,mi dimetto. 'Ma la protesta continua'. 'Occorre assumer… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste continua

Agenzia ANSA

...e non si molla', conclude il messaggio. Eppure ieri sera, c'era stato un annuncio in senso completamente opposto. Questa prima battaglia 'è stata vinta', da domani i portuali di...Una 'svista' comunicativa di cui si è assunto la responsabilità il portavoce del Clpt Green pass lavoro, ala protesta va avanti: "Il presidiofino al 20 ottobre e non si molla", la ...Aveva annunciato la fine della protesta, salvo poi ripensarci e alla fine comunicare le proprie dimissioni dal Coordinamento dei lavoratori portuali di ...Tra i fattori di rischio ci sono le sedute di agopuntura, body piercing o body painting in locali non puliti o gestiti da personale non qualificato ...