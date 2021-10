Stalking sulla ex, scatta l'arresto per un uomo di 44 anni: non aveva accettato la fine della relazione (Di domenica 17 ottobre 2021) URBINO - Un italiano di 44 anni, con precedenti specifici per violenza di genere, è stato arrestato per l'ennesimo episodio di Stalking verso la sua ex compagna di 47 anni, anch'essa italiana. I due, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 ottobre 2021) URBINO - Un italiano di 44, con precedenti specifici per violenza di genere, è stato arrestato per l'ennesimo episodio diverso la sua ex compagna di 47, anch'essa italiana. I due, ...

