Si vota per i ballottaggi in 65 comuni. Affluenza al 33%, in calo rispetto al primo turno (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Alle 23 l'Affluenza nei 65 comuni chiamati al ballottaggio è stata registrata del 33,32%, oltre il 6% in meno rispetto all'Affluenza alla chiusura della prima giornata di voto al primo turno, due settimane fa, quando aveva votato il 39,86%. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in Friuli-Venezia Giulia. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa altri 7 comuni capoluogo: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi alle urne domenica dalle ore 7 alle ore 23, e domani, dalle ore 7 alle ore 15. Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci nei comuni capoluogo ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Alle 23 l'nei 65chiamati alo è stata registrata del 33,32%, oltre il 6% in menoall'alla chiusura della prima giornata di voto al, due settimane fa, quando avevato il 39,86%. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in Friuli-Venezia Giulia. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa altri 7capoluogo: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi alle urne domenica dalle ore 7 alle ore 23, e domani, dalle ore 7 alle ore 15. Nelil Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci neicapoluogo ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @Federico_fstyle e @Kuzmina__A vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - dolores20943592 : RT @intuslegens: Élite, la gente che vota è il venti per cento. Sai che vuol dire? Sei al comando di milioni di persone che non ti ascoltan… - FranzTesio : RT @lorusso_stefano: ?? Oggi si vota fino alle 23 e domani, #18ottobre, dalle 7 alle 15. È un voto importante per #Torino. Mi auguro che i… -