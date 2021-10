Salernitana | Castori esonerato | arriva Colantuono al suo posto

(Di domenica 17 ottobre 2021) Adesso è davvero finita. A Salerno cambia tutto:, Fabrizioè stato. Il mister che aveva riportato in massima serie i campani dopo anni ed anni di assenza non è riuscito a replicare le ottime prestazioni sportive dei suoi ragazzi anche nell’Olimpo del calcio italiano. È durata soltanto otto giornate l’avventura dell’ex Carpi: fatale la brutta sconfitta, in rimonta, patita sul campo dello Spezia. Il tecnico della promozione lascia la squadra all’ultimodella graduatoria con appena 4 punti incassati in otto giornate: una vittoria, un pareggio e sei sconfitte il suo score. Al suoarriverà Stefano: ecco il comunicato Ecco le brevissime righe redatte ...

APPROFONDIMENTI SERIE A, esonerato. Casting per il successore:... SERIE A Lazio - Inter, il ritorno di Inzaghi a Roma da ex, esonerato. Casting per il ...durata solo otto giornate l'esperienza di Fabrizioin Serie A con la. Il club ha ufficializzato l' esonero per l'uomo della promozione del club granata. Decisiva la sconfitta subita in rimonta contro lo Spezia di sabato (2 - 1), ...Fatale al tecnico la sconfitta subita ieri in casa dello Spezia. La notizia è arrivata poco fa con una nota del club Attraverso una nota ufficiale, la Salernitana ha comunicato l’esonero di Fabrizio C ...StampaL’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori. Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiun ...