Oggi 17 ottobre preghiamo Sant’Ignazio di Antiochia che più di ogni cosa desiderò l’unità dei Cristiani (Di domenica 17 ottobre 2021) Discepolo di San Giovanni Apostolo e fu designato come successore di Pietro alla guida della chiesa di Antiochia. Durante il viaggio verso il patibolo scrisse a tutti i Cristiani perchè restassero sempre uniti nel nome di Gesù. E’ condannato a morte durante la persecuzione dell’imperatore Traiano. Scrive ai Cristiani di restare sempre uniti, anche in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 17 ottobre 2021) Discepolo di San Giovanni Apostolo e fu designato come successore di Pietro alla guida della chiesa di. Durante il viaggio verso il patibolo scrisse a tutti iperchè restassero sempre uniti nel nome di Gesù. E’ condannato a morte durante la persecuzione dell’imperatore Traiano. Scrive aidi restare sempre uniti, anche in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

SalernoSal : Liliana Segre è stata insultata oggi 15 ottobre. Il 15 ottobre 1943 ci fu il rastrellamento degli ebrei nel Ghetto… - PaoloGentiloni : Oggi come ieri, 16 ottobre. - Confindustria : ??Oggi #16ottobre dalle 10.30 segui in diretta la presentazione del #RapportoConfindustria “Quale economia italiana… - KattInForma : Oggi 17 ottobre preghiamo Sant’Ignazio di Antiochia che più di ogni cosa desiderò l’unità dei Cristiani - valle_paolo : RT @RegLiguria: Urne aperte dalle 7.00: oggi e domani a Savona e Rondanina si vota per i ballottaggi delle elezioni comunali I seggi saran… -