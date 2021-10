Migrante morto per incendio in Calabria | trovato carbonizzato

(Di domenica 17 ottobre 2021) Undi nazionalità moldava di cui non si conoscono le generalità éa Corigliano Rossano nell'scoppiato nel capannone abbandonato in cui dormiva. Le fiamme, secondo quanto é ...

Advertising

Affaritaliani : Madonnaro morto a Lecce, fermato migrante 23enne per rapina e lesioni - Alberto77159496 : @BackAngelo @frankponch72 Ah è morto? Se non è così hai scritto (male) una gran cazzata, te invece...fosse stato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Migrante morto

Agenzia ANSA

Undi nazionalità moldava di cui non si conoscono le generalità éa Corigliano Rossano nell'incendio scoppiato nel capannone abbandonato in cui dormiva. Le fiamme, secondo quanto é emerso ...Bilancio: une 15 feriti, e il rastrellamento di oltre 5mila uomini donne e bambini, parecchi ... "La fuga di centinaia di detenuti ha provocato la morte di une il ferimento di altri ...Corigliano Rossano - Un migrante di nazionalità moldava di cui non si conoscono le generalità é morto a Corigliano Rossano nell'incendio scoppiato nel capannone abbandonato in cui dormiva. Le fiamme, ...Un migrante di nazionalità moldava di cui non si conoscono le generalità é morto a Corigliano Rossano nell'incendio scoppiato nel capannone abbandonato in cui dormiva. (ANSA) ...