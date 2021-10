Lazio - Inter, il caso Correa - Luiz Felipe. L'argentino ex laziale: 'Mi dispiace, vorrei non fosse mai successo' (Di domenica 17 ottobre 2021) Gli ex compagni di squadra Joaquin Correa e Luiz Felipe ieri nel turbolento finale di Lazio - Inter all'Olimpico di Roma sono stati protagonisti di un episodio molto discusso, con la reazione ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) Gli ex compagni di squadra Joaquinieri nel turbolento finale diall'Olimpico di Roma sono stati protagonisti di un episodio molto discusso, con la reazione ...

Advertising

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - giusmo1 : Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti nei confronti di Dumfries ma le telecamere lo 'catturano' - ManneschiMattia : @Falconero1987 Io sono coerente... Ieri sera la Lazio si è dimostrata antisportiva, come l'inter in questa partita.… - ken_parker67 : RT @spicciar: Effettivamente… #Lazio #Inter -