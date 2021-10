L' Atalanta stende 4 - 1 l' Empoli Si rivede Ilicic | doppietta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta stende

IL GIORNO

Sul 3 - 1 l 'gestisce in controllo , pur continuando ad attaccare, e al 67' Zappacosta si procura un calcio di rigore: sul dischetto va Ilicic per la tripletta ma il suo tiro va alto sopra ...L'Italia trova il raddoppio al 20 : Chiesa va via a Castagne nell'uno contro uno con Castagne, l'exloe l'arbitro assegna il rigore. Berardi realizza nonostante un tocco di Courtois ...La squadra di Andreazzoli è sempre stata in partita, ha sfiorato più volte il gol (due salvataggi sulla linea degli ospiti), ma alla fine è stata punita pesantemente ...Bergamo - L’Atalanta per la festa di compleanno dei suoi primi 114 anni si regala tre punti vincendo facilmente a Empoli per 4-1 al termine di una gara a senso unico. Con un grande protagonista inatte ...