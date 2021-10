Juventus-Roma, out De Ligt: il motivo e i tempi di recupero (Di domenica 17 ottobre 2021) I convocati di Allegri, non c’è De Ligt Oggi la Juventus ha reso nota la lista dei convocati per il match contro la Roma, che prenderà il via stasera alle 20.45. Ci sono importanti assenze preannunciate, come quella del vicecapitano Paulo Dybala, che non ha ancora recuperato dall’infortunio subito contro la Sampdoria, e quella di Adrien Rabiot, che ha contratto il Covid durante la sosta Nazionali, mentre era partito per prendere parte agli impegni con la sua Francia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuove sirene estere per Chiesa e De Ligt Il nome a sorpresa che manca nella lista, invece, è quello di Matthijs De Ligt. Nel reparto dei difensori centrali, infatti, Allegri ha convocato solo Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Daniele Rugani. Questa notizia ha subito ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021) I convocati di Allegri, non c’è DeOggi laha reso nota la lista dei convocati per il match contro la, che prenderà il via stasera alle 20.45. Ci sono importanti assenze preannunciate, come quella del vicecapitano Paulo Dybala, che non ha ancora recuperato dall’infortunio subito contro la Sampdoria, e quella di Adrien Rabiot, che ha contratto il Covid durante la sosta Nazionali, mentre era partito per prendere parte agli impegni con la sua Francia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuove sirene estere per Chiesa e DeIl nome a sorpresa che manca nella lista, invece, è quello di Matthijs De. Nel reparto dei difensori centrali, infatti, Allegri ha convocato solo Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Daniele Rugani. Questa notizia ha subito ...

