Juric | «Abbiamo avuto più occasioni del Napoli per segnare Ottima prestazione»

Advertising

Roblib63 : #NapoliTorino #Spalletti Abbiamo ucciso due cigni neri in una sola volta: Juric del famigerato Napoli-Verona, e que… - CarloRo79403302 : RT @napolista: Juric: «Abbiamo avuto più occasioni del Napoli, il loro gol è stato un rimpallo sfortunato» A Dazn: «Abbiamo fatto un’ottim… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Osimhen? Gol su rimpallo, siamo stati sfortunati, abbiamo creato più del Napoli' - areanapoliit : #Torino, Juric: 'Abbiamo avuto più occasioni del Napoli, siamo stati sfortunati' - napolimagazine : TORINO - Juric: 'Osimhen? Gol su rimpallo, siamo stati sfortunati, abbiamo creato più del Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Abbiamo

... nella serie azzurra18 gol all'attivo " mai meno di due a partita " e appena 3 al passivo, ... Allenatore:(Agg. di Claudio Franceschini) DIRETTA NAPOLI TORINO: GLI ALLENATORI La diretta ......in questo caso era un Torino che ancora una volta ha confermato la bontà del progetto Ivanma ... di Claudio Franceschini) LA STRISCIA Comegià detto per i risultati di Serie A , ed è ...Nelle ultime 2 ore MISTER MARESCA AL TERMINE DI PARMA-MONZA: “ABBIAMO CREATO MOLTE OCCASIONI, STIAMO CRESCENDO” Parma Calcio 1913 (Oggi) - Parma, 17 ottobre 2021 – Al termine del match contro il Monza ...Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo la sconfitta rimediata in casa del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo avuto più occasioni da gol del Napoli, non ci siamo limitati a resistere.