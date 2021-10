Highlights e gol Udinese-Bologna 1-1, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 17 ottobre 2021) I VIDEO con gli Highlights e i gol di Udinese-Bologna, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Alla Dacia Arena termina 1-1 una partita che si è accesa nella ripresa, dopo un primo tempo senza emozioni, a parte l’espulsione per doppia ammonizione di Roberto Pereyra. È poi Barrow a portare avanti i suoi battendo Silvestri sul suo palo. Il portiere dei friulani non è stato impeccabile nella situazione, ma si è poi riscattato con almeno tre parate decisive. All’82’, il gol del pareggio di Beto, che di testa batte Skorupski. Nell’episodio, veementi le proteste dei felsinei per un presunto fallo di Becao, che di esperienza ostacola il polacco senza però commettere fallo evidente. I diritti degli Highlights del campionato ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Icon glie i gol di, sfida valida per l’ottava giornata della. Alla Dacia Arena termina 1-1 una partita che si è accesa nella ripresa, dopo un primo tempo senza emozioni, a parte l’espulsione per doppia ammonizione di Roberto Pereyra. È poi Barrow a portare avanti i suoi battendo Silvestri sul suo palo. Il portiere dei friulani non è stato impeccabile nella situazione, ma si è poi riscattato con almeno tre parate decisive. All’82’, il gol del pareggio di Beto, che di testa batte Skorupski. Nell’episodio, veementi le proteste dei felsinei per un presunto fallo di Becao, che di esperienza ostacola il polacco senza però commettere fallo evidente. I diritti deglidel campionato ...

Advertising

internewsit : VIDEO - Udinese-Bologna 1-1, Serie A: gol e highlights della partita - - internewsit : VIDEO - Empoli-Atalanta 1-4, Serie A: gol e highlights della partita - - filadelfo72 : Highlights Napoli-Torino 1-0: Video Gol 8ª Giornata di Serie A - _softPizza_ : @UmbertoF97 @daniimpera31 Nono assolutamente, dico il gesto in sè di fischiare quando un gol è praticamente certo è… - JManiaSite : #JuveRoma: quarta vittoria di fila in campionato per i bianconeri, non succedeva da troppo tempo. Decide #Kean, mol… -