Ginnastica artistica, Mondiali 2021: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiane in gara (Di domenica 17 ottobre 2021) Lunedì 18 ottobre incominceranno i Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) si alza il sipario sulla rassegna iridata, si inizia con la prima parte delle qualificazioni femminili. Vedremo all’opera ben sette suddivisioni (le altre tre sono previste martedì), ci aspetta una lunghissima giornata all’insegna della Polvere di Magnesio. Si partirà alle ore 02.45 italiane e si andrà avanti fino alle ore 13.45 italiane, per undici ore complessive senza sosta da vivere tutti insieme appassionatamente. L’Italia scenderà in pedana alle ore 04.15, impegnata nella seconda suddivisione con partenza dalle parallele asimmetriche. Alice D’Amato e Asia D’Amato si cimenteranno nell’all-around (doppio salto al volteggio per Asia), Elisa Iorio sarà impegnata alla ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Lunedì 18incominceranno idi. A Kitakyushu (Giappone) si alza il sipario sulla rassegna iridata, si inizia con la prima parte delle qualificazioni femminili. Vedremo all’opera ben sette suddivisioni (le altre tre sono previste martedì), ci aspetta una lunghissima giornata all’insegna della Polvere di Magnesio. Si partirà alle ore 02.45e si andrà avanti fino alle ore 13.45, per undici ore complessive senza sosta da vivere tutti insieme appassionatamente. L’Italia scenderà in pedana alle ore 04.15, impegnata nella seconda suddivisione con partenza dalle parallele asimmetriche. Alice D’Amato e Asia D’Amato si cimenteranno nell’all-around (doppio salto al volteggio per Asia), Elisa Iorio sarà impegnata alla ...

Advertising

y0ubr0kemef1rst : stasera ho la partita e stanotte i mondiali di ginnastica artistica da vedere, chiedendomi come arriverò a domani… - unevenbarsblog : RT @Federginnastica: Kitakyushu - Come seguire i Mondiali di Ginnastica Artistica maschile e femminile 2021. #GWC2021! ?? - y0ubr0kemef1rst : sta cosa che la r4i fa vedere solo le finali di ginnastica artistica e io non possa vedermi le qualificazioni stanotte mi urta molto - OA_Sport : Tutto quello che c'è da sapere sulla rassegna iridata - Federginnastica : Kitakyushu - Come seguire i Mondiali di Ginnastica Artistica maschile e femminile 2021. #GWC2021! ??… -