Dragon Quest X Offline: mostrato il primo gameplay del gioco (Di domenica 17 ottobre 2021) NNell’ultimo giorno dell’evento di Playstation Japan è stato mostrato anche lo stile di gioco dell’atteso Dragon Quest X; rise of the Five Tribes Offline Nel corso di Questo fine settimana, Playstation Japan ha tenuto un evento esclusivo in Giappone chiamato Play!Play!Play!, dove sono stati presentati alcune novità all’interno del mondo videoludico giapponese: tra i titoli presenti, vi sono stati anche Horizon Forbidden West, Elden Ring e Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline. Di Questi titoli, i primi due non hanno ricevuto in realtà aggiornamenti rilevanti, vertendo più su una disamina di quanto è stato svelato finora dagli sviluppatori. Invece, per quanto riguarda Dragon ... Leggi su tuttotek (Di domenica 17 ottobre 2021) NNell’ultimo giorno dell’evento di Playstation Japan è statoanche lo stile didell’attesoX; rise of the Five TribesNel corso dio fine settimana, Playstation Japan ha tenuto un evento esclusivo in Giappone chiamato Play!Play!Play!, dove sono stati presentati alcune novità all’interno del mondo videoludico giapponese: tra i titoli presenti, vi sono stati anche Horizon Forbidden West, Elden Ring eX: Rise of the Five Tribes. Dii titoli, i primi due non hanno ricevuto in realtà aggiornamenti rilevanti, vertendo più su una disamina di quanto è stato svelato finora dagli sviluppatori. Invece, per quanto riguarda...

