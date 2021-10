Calcio: Milan, sollievo per Rebic, escluse lesioni al legamento della caviglia (Di domenica 17 ottobre 2021) Milano, 17 ott. - (Adnkronos) - Costretto a uscire per infortunio al trentaseiesimo minuto di Milan-Verona, sabato sera a San Siro, Ante Rebic può tirare un sospiro di sollievo. Il suo problema alla caviglia sinistra aveva preoccupato Pioli, che aveva optato per la sostituzione dell'attaccante croato, ma sembra meno grave del previsto. Nella mattina di domenica, Rebic ha svolto i primi esami strumentali, che hanno escluso lesioni al legamento della caviglia. Niente di serio, quindi. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno, ma sono alte le possibilità di rivederlo nel gruppo di Pioli per la partita contro il Bologna del prossimo weekend di Serie A. Quella di Ante Rebic è una bella notizia per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)o, 17 ott. - (Adnkronos) - Costretto a uscire per infortunio al trentaseiesimo minuto di-Verona, sabato sera a San Siro, Antepuò tirare un sospiro di. Il suo problema allasinistra aveva preoccupato Pioli, che aveva optato per la sostituzione dell'attaccante croato, ma sembra meno grave del previsto. Nella mattina di domenica,ha svolto i primi esami strumentali, che hanno esclusoal. Niente di serio, quindi. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno, ma sono alte le possibilità di rivederlo nel gruppo di Pioli per la partita contro il Bologna del prossimo weekend di Serie A. Quella di Anteè una bella notizia per ...

