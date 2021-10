Ascolti TV: i debutti della stagione 2021/2022 confrontati con quelli dell’anno precedente (Di domenica 17 ottobre 2021) Ballando con le Stelle 2021 Con la stagione tv 2021/2022 entrata nel vivo, anche quest’anno DavideMaggio.it monitora gli Ascolti di tutti i debutti, confrontandoli con quelli della precedente annata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso. debutti 16 ottobre 2021 Ballando con le Stelle ? sabato 16 ottobre 2021: 4.165.000 – 19.58% (Tutti in Pista dalle 20:41 alle 21:16) / 3.991.000 – 23.92% (dalle 21:20 alle 00:56) sabato 19 settembre 2020: 4.109.000 – 20.25% (Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:55) / 3.415.000 – 22.11% (dalle 22:00 alle 00:47) Il contesto Lo show del sabato condotto da Milly Carlucci, giunto alla sedicesima edizione, riparte su Rai 1 con un mese di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 ottobre 2021) Ballando con le StelleCon latventrata nel vivo, anche quest’anno DavideMaggio.it monitora glidi tutti i, confrontandoli conannata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso.16 ottobreBallando con le Stelle ? sabato 16 ottobre: 4.165.000 – 19.58% (Tutti in Pista dalle 20:41 alle 21:16) / 3.991.000 – 23.92% (dalle 21:20 alle 00:56) sabato 19 settembre 2020: 4.109.000 – 20.25% (Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:55) / 3.415.000 – 22.11% (dalle 22:00 alle 00:47) Il contesto Lo show del sabato condotto da Milly Carlucci, giunto alla sedicesima edizione, riparte su Rai 1 con un mese di ...

