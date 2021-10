Più gas ma non dall’Ucraina: la manovra di Putin per riavvicinarsi all’Europa (Di sabato 16 ottobre 2021) L’aumento del prezzo dell’elettricità unita alla crisi della catena logistica nel mondo rischia di costituire una miscela esplosiva per la ripresa post-Covid. Due temi che stanno agitando i pensieri di numerose cancellerie del mondo, con il primo, in particolare, a essere in cima all’agenda dei governi europei. Perché il prezzo dell’energia, il rischio per le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 ottobre 2021) L’aumento del prezzo dell’elettricità unita alla crisi della catena logistica nel mondo rischia di costituire una miscela esplosiva per la ripresa post-Covid. Due temi che stanno agitando i pensieri di numerose cancellerie del mondo, con il primo, in particolare, a essere in cima all’agenda dei governi europei. Perché il prezzo dell’energia, il rischio per le InsideOver.

