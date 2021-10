Ons Jabeur | scrivere il presente e tracciare il futuro

Leggi su sportface

(Di sabato 16 ottobre 2021) Andare avanti perseguendo i proprio obiettivi, anche quando questi sembrano più lontani che vicini, non può che essere il mantra della vita di ogni sportivo. Onsè adesso pienamente al centro di questo spirito, e continua con un gioco unico nel suo genere ed una grinta da fare invidia a scolpire il suo nome nel libro dei record. Da lunedì sarà ufficialmente una tra le migliori dieci giocatrici del ranking WTA e può ancora giocarsi le sue carte per staccare un biglietto in vista delle WTA Finals in programma il prossimo novembre a Guadalajara, in Messico. La tunisina aveva già scritto la storia diventando la prima donna araba a raggiungere i quarti di finale in uno Slam con l’ottimo risultato degli scorsi Australian Open, riuscendo poi a ripetersi a Wimbledon grazie alla vittoria su Iga Swiatek; adesso per lei il riconoscimento di essere la prima persona araba ad ...