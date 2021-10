Matteo Bassetti, l’annuncio improvviso: “31 dicembre 2021, segnatevi questa data” (Di domenica 17 ottobre 2021) Quando toglieremo le mascherine all'aperto, anche nei luoghi affollati come allo stadio? E al chiuso? Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, dà una data. "Dovrebbero continuare a usarla solo chi non è vaccinato, non per obbligo, ma per proteggersi". "Quando arriveremo al 90% dei vaccinati" contro il Covid-19 "potremo anche toglierle, visto che lo stadio è all'aperto". E quando potremo eliminarle al chiuso? "Le persone più fragili e gli anziani devono continuare ad usarle - ha precisato Bassetti a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 - Diamoci ancora un paio di mesi tempo, arriviamo a fine dicembre, quando spero ci sarà un 90% di vaccinati, e li a quel punto si potrà dire: se la mascherina "la vuoi continuare ad utilizzare lo ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 ottobre 2021) Quando toglieremo le mascherine all'aperto, anche nei luoghi affollati come allo stadio? E al chiuso?, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, dà una. "Dovrebbero continuare a usarla solo chi non è vaccinato, non per obbligo, ma per proteggersi". "Quando arriveremo al 90% dei vaccinati" contro il Covid-19 "potremo anche toglierle, visto che lo stadio è all'aperto". E quando potremo eliminarle al chiuso? "Le persone più fragili e gli anziani devono continuare ad usarle - ha precisatoa 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 - Diamoci ancora un paio di mesi tempo, arriviamo a fine, quando spero ci sarà un 90% di vaccinati, e li a quel punto si potrà dire: se la mascherina "la vuoi continuare ad utilizzare lo ...

