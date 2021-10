Mascherine al chiuso, Bassetti: “Stop obbligo quando 90% italiani immunizzati” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Oggi in Italia siamo arrivati a oltre l’85%” della platea vaccinabile “che ha ricevuto la prima dose” anti-Covid. “Se sommiamo le persone che probabilmente si sono contagiate senza che lo sappiamo, siamo già abbondantemente oltre l’85% di completa immunizzazione. E io credo che, raggiunto il 90% che sarà dato da chi è vaccinato più chi è immune, allora si debba iniziare una rapida discesa verso l’eliminazione di tutte le restrizioni” anti-contagio. Mascherina al chiuso compresa. E’ l’analisi di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Lo stato d’emergenza si conclude il 31 dicembre – ricorda l’esperto, parlando all’Adnkronos Salute – e credo ragionevolmente che, se per quella data avremo raggiunto il 90% della popolazione totale immune” perché vaccinata o guarita e ancora coperta,”a quel ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) “Oggi in Italia siamo arrivati a oltre l’85%” della platea vaccinabile “che ha ricevuto la prima dose” anti-Covid. “Se sommiamo le persone che probabilmente si sono contagiate senza che lo sappiamo, siamo già abbondantemente oltre l’85% di completa immunizzazione. E io credo che, raggiunto il 90% che sarà dato da chi è vaccinato più chi è immune, allora si debba iniziare una rapida discesa verso l’eliminazione di tutte le restrizioni” anti-contagio. Mascherina alcompresa. E’ l’analisi di Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Lo stato d’emergenza si conclude il 31 dicembre – ricorda l’esperto, parlando all’Adnkronos Salute – e credo ragionevolmente che, se per quella data avremo raggiunto il 90% della popolazione totale immune” perché vaccinata o guarita e ancora coperta,”a quel ...

