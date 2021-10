Manuela Arcuri | chi è | età | dove è nata | carriera | fratello | altezza | Instagram | chi è il marito | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Torna con il doppio appuntamento della settimana Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato dal pubblico di Canale 5. Per la puntata in onda oggi, sabato 16 ottobre, ci sarà in studio, pronta a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni della padrona di casa.: chi è, età,, film e serie tvad Anagni l’8 gennaio del 1977, da padre originario della provincia di Crotone e da madre originaria di Avellino.è cresciuta a Latina,ha frequentato il liceo artistico prima di intraprendere il percorso di studi all’Accademia Arte Drammatica Pietro Scharoff di Roma. Si è avvicigiovanissima al mondo dello spettacolo: ...