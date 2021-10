L'istruzione femminile in Afghanistan è a rischio. Non è un problema locale, deve diventare un impegno internazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ricordate Stefania Giannini? L’avevamo lasciata ministra dell’istruzione e poi coordinatrice di Scelta Civica, il partito di Monti. Prima era stata rettrice dell’università per stranieri di Perugia. L’ho sempre stimata molto, e il suo percorso non mi ha fatto cambiare idea. La Giannini ha evitato di fare politica a vita, è tornata a insegnare, ed è diventata vicedirettrice dell’Unesco, dove si è occupata tra l’altro delle donne afghane. È la vice di Audrey Azoulay, l’ex ministra della Cultura francese, figlia di André, ebreo marocchino che conobbi 25 anni fa alla corte di re Hassan II, di cui era consigliere. Leggo giustappunto il rapporto Unesco da Kabul. In questi anni gli studenti sono passati da uno a dieci milioni, tra cui moltissime donne: il tasso di alfabetizzazione femminile è ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 ottobre 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ricordate Stefania Giannini? L’avevamo lasciata ministra dell’e poi coordinatrice di Scelta Civica, il partito di Monti. Prima era stata rettrice dell’università per stranieri di Perugia. L’ho sempre stimata molto, e il suo percorso non mi ha fatto cambiare idea. La Giannini ha evitato di fare politica a vita, è tornata a insegnare, ed è diventata vicedirettrice dell’Unesco, dove si è occupata tra l’altro delle donne afghane. È la vice di Audrey Azoulay, l’ex ministra della Cultura francese, figlia di André, ebreo marocchino che conobbi 25 anni fa alla corte di re Hassan II, di cui era consigliere. Leggo giustappunto il rapporto Unesco da Kabul. In questi anni gli studenti sono passati da uno a dieci milioni, tra cui moltissime donne: il tasso di alfabetizzazioneè ...

Advertising

BarbaraAnton73 : RT @ActionAidItalia: La pandemia e gli effetti negativi sull'istruzione, specialmente femminile. Su @IOdonna, in occasione della Giornata I… - NicolaFloris1 : RT @ActionAidItalia: La pandemia e gli effetti negativi sull'istruzione, specialmente femminile. Su @IOdonna, in occasione della Giornata I… - bigina61 : RT @ActionAidItalia: La pandemia e gli effetti negativi sull'istruzione, specialmente femminile. Su @IOdonna, in occasione della Giornata I… - ActionAidItalia : La pandemia e gli effetti negativi sull'istruzione, specialmente femminile. Su @IOdonna, in occasione della Giornat… - DslLorenzo : ripensandoci, dubito che il tema dell'istruzione femminile possa far gran presa su di te, visto come sei messa -