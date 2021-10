La strage delle Fontanelle a Napoli: una storia di agguati di camorra, vendette e condanne (Di sabato 16 ottobre 2021) La strage delle Fontanelle a Napoli fu il culmine di una lotta per il controllo della Sanità tra i clan dei Barbudos e dei Vastarella: ripercorriamo tutta la storia tra agguati di camorra, vendette e condanne. La strage delle Fontanelle è stata l'epilogo di una storia di agguati e vendette di camorra e della lotta tra due clan per il controllo del quartiere Sanità a Napoli: ecco chi sono I Barbudos (ovvero il clan camorristico Guidoni) che il 22 aprile 2016 entrarono in un circolo del quartiere per uccidere i loro rivali. La guerra per il controllo della Sanità A Napoli il rione ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Lafu il culmine di una lotta per il controllo della Sanità tra i clan dei Barbudos e dei Vastarella: ripercorriamo tutta latradi. Laè stata l'epilogo di unadidie della lotta tra due clan per il controllo del quartiere Sanità a: ecco chi sono I Barbudos (ovvero il clan camorristico Guidoni) che il 22 aprile 2016 entrarono in un circolo del quartiere per uccidere i loro rivali. La guerra per il controllo della Sanità Ail rione ...

