Indian Wells, Jannik Sinner ha mancato un'occasione. Nessun top25 in semifinale: non è mai successo dal 1990 in un Masters 1000 (Di sabato 16 ottobre 2021) Non era mai accaduto dal 1990, in 280 eventi, che in un Masters 1000 vi fossero in semifinale tutti giocatori in quel momento esclusi dai primi 25 della classifica mondiale. Un dato statistico particolarissimo, che denota l'estrema variabilità di un evento non abituale per questi tempi che ha portato a conclusioni non abituali. Per la verità, quasi tutti i giocatori che sono arrivati al penultimo atto hanno un passato di ranking migliore di quello attuale. Il caso più evidente di tutti è quello di Grigor Dimitrov: il bulgaro, nell'epoca in cui tra i primi due c'erano sempre Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic o Andy Murray, è riuscito a raccogliere risultati importanti, a trovarsi con costanza nei primi 10 e a raggiungere, nel 2017, il numero 3 del ranking ATP. Quanto a Taylor Fritz, l'americano, che ha anche ...

