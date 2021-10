Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: India: linciaggio durante sit-in contadini, un arresto: (ANSA) - NEW DELHI, 16 OTT - Un uomo è sta… - iconanews : India: linciaggio durante sit-in contadini, un arresto -

Ultime Notizie dalla rete : India linciaggio

Agenzia ANSA

Quando la Polizia ha raggiunto il luogo dell'aggressione, l'uomo era morto, e i responsabili delhanno rifiutato a lungo di consegnarne il corpo. La vittima, 35 anni, padre di tre figlie, ......che indignerà i tifosi che lo hanno scelto come capo ultrà - in quel caso esponendosi al... E sia detto per inciso, l'è sempre lo stesso sistema castale, misogino, incivile e sporco che ...Un uomo è stato linciato a morte ieri all'interno dell'accampamento di Singhu, nello Stato di Delhi, dal novembre 2020 uno dei luoghi cardine della protesta dei contadini indiani. (ANSA) ...