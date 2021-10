Il look di Paola Turani: tutti i must del make up Autunno 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) Il make up Autunno 2021 di Paola Turani è un perfetto esempio di come le principali tendenze di un periodo possano essere combinate per un effetto super glam. L’influencer, che ha recentemente dato alla luce un bambino, ha pubblicato questo scatto che risale a quasi un anno fa, a quando cioè non era ancora consapevole L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilupdiè un perfetto esempio di come le principali tendenze di un periodo possano essere combinate per un effetto super glam. L’influencer, che ha recentemente dato alla luce un bambino, ha pubblicato questo scatto che risale a quasi un anno fa, a quando cioè non era ancora consapevole L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : look Paola Damiano in tutina tricot e le altre star colpite dal knitting Damiano in tutina tricot e le altre star colpite dal knitting Da Damiano dei Maneskin all'atleta olimpico Tom Daley, passando per Leonardo da Vinci: come la maglia è (ri)tornata all'uomo di Paola Di Marcantonio P artiamo da un'ultima istantanea: Damiano dei Maneskin in déshabillé su Instagram vestito solo di una mini tutina a maglia. Se siete tra i molti certi di avere avuto un déjà - vù,...

Gf Vip, Francesca Cipriani e la bomba sul fidanzato: "Nell'ambiente tutti sanno. Si dice che..." ... il socialite e critico gastronomico , oltre che patron di Crustal Couture con Paola Boscolo, ... Divani, poltrone, complementi di arredo e accessori, danno vita a un total look siglato da designer ...

Mattia Pagliarulo racconta… eventi e personaggi della settimana Il nostro Mattia Pagliarulo tra musica e spettacolo, personaggi ed eventi del momento nella consueta rubrica settimanale su Novella ...

