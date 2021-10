De Ligt, possibile addio in caso di scarso minutaggio: ecco la strategia di Raiola (Di sabato 16 ottobre 2021) Il futuro di Matthijs De Ligt alla Juventus non è così scontato. Il centrale classe 1999 olandese ha molte richieste e a fine stagione potrebbe lasciare Torino. L’agente del difensore, Mino Raiola, vorrebbe che il suo assistito giocasse titolare in bianconero, in caso di scarso minutaggio sarebbe pronto a prendere in considerazione l’addio in estate. Stando L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Il futuro di Matthijs Dealla Juventus non è così scontato. Il centrale classe 1999 olandese ha molte richieste e a fine stagione potrebbe lasciare Torino. L’agente del difensore, Mino, vorrebbe che il suo assistito giocasse titolare in bianconero, indisarebbe pronto a prendere in considerazione l’in estate. Stando L'articolo

Advertising

cmercatoweb : ?? La tentazione per la #Juventus: possibile doppia cessione da urlo - ilphillipsiano : Mi spiegate come cazzo sia possibile che Theo valga 20 mln meno di de ligt? Ma transfermarkt le vede le partite? - cmercatoweb : ?? #Paratici continua a pensare ai colpi da ex in casa #Juventus: il piano del #Tottenham ??Tutto sarà possibile c… - _scoopemi_ : @FabRavezzani Semplice, i giocatori di Raiola vengono tutti trattati così. De Ligt fa un intervento normale viene t… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt possibile Vierchowod: 'Juve - Roma decisiva per entrambe. Mourinho meglio di Allegri' De Ligt fa fatica a migliorare invece, a parte Chiellini la Juventus non ha grandi difensori quindi ... Pesa di più la possibile assenza di Abraham o quella di Dybala? Io dico Dybala, perché stava ...

Verso Juventus - Roma: Chiesa potrebbe sfidare il compagno di nazionale Zaniolo Possibile il recupero di Abraham, che però potrebbe essere schierato eventualmente nel secondo ... Le probabili formazioni di Juventus e Roma Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny - Danilo , Bonucci, de Ligt, ...

De Ligt titolare o possibile addio: ecco la strategia di Raiola DailyNews 24 De Ligt titolare o possibile addio: ecco la strategia di Raiola Il futuro di Matthijs De Ligt alla Juventus non è così scontato. Il centrale classe 1999 olandese ha molte richieste e a fine stagione potrebbe lasciare ...

Le probabili formazioni di Juventus-Roma: Kean favorito su Kaio Jorge Davanti a Szczesny possibile turno di riposo per uno fra Danilo e Alex Sandro al rientro dal Brasile con opportunità per De Sciglio, coppia centrale composta da Bonucci e De Ligt. Le probabili formazi ...

Defa fatica a migliorare invece, a parte Chiellini la Juventus non ha grandi difensori quindi ... Pesa di più laassenza di Abraham o quella di Dybala? Io dico Dybala, perché stava ...il recupero di Abraham, che però potrebbe essere schierato eventualmente nel secondo ... Le probabili formazioni di Juventus e Roma Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny - Danilo , Bonucci, de, ...Il futuro di Matthijs De Ligt alla Juventus non è così scontato. Il centrale classe 1999 olandese ha molte richieste e a fine stagione potrebbe lasciare ...Davanti a Szczesny possibile turno di riposo per uno fra Danilo e Alex Sandro al rientro dal Brasile con opportunità per De Sciglio, coppia centrale composta da Bonucci e De Ligt. Le probabili formazi ...