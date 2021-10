Cucinare le cicale vive non è sadico | è morale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 ottobre 2021) Perché mi piacele? Sto parlando delledi mare. Delledella specie “Squilla mantis” (dette anche pannocchie, canocchie...), per la precisione. Non perché non apprezzi ledella specie “Scyllarides latus” (dette anchegreche,grandi, magnose...) ma perché queste ultime non riesco a reperirle. E io i crostacei li compro solo se si muovono: capisco tanti vizi ma non la necrofilia, perversione di tanti frequentatori di pescherie... Dunque perché mi piacele, buttarle nella casseruola del sugo mentre ancora agitano le orrende zampine da insetto? Perché sono un, un violento? No, perché ...