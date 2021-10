Advertising

zazoomblog : Covid superati i 240 milioni di contagi nel mondo da inizio pandemia - #Covid #superati #milioni #contagi - TV7Benevento : Covid, superati i 240 milioni di contagi nel mondo da inizio pandemia... - mr_kubra : RT @Adnkronos: Le vittime del #Covid finora sono quasi 4,9 milioni. - Cristin97894443 : RT @Adnkronos: Le vittime del #Covid finora sono quasi 4,9 milioni. - infoitinterno : Covid, superati i 240 milioni di contagi nel mondo da inizio pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superati

Adnkronos

Contagi coronavirus, sono oltre 240 milioni, per la precisione 240.036.345, i casi di- 19 registrati nel mondo dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del database della Johns Hopkins University, secondo cui le vittime del virus finora sono quasi 4,...Coronavirus Emilia Romagna oggi: bollettino15 ottobre 2021. Morto anche un 20enne Sul social ... ieri non eravamo primi (da Bologna, con 56 positivi) ma secondi, con 28 contagiati ...Contagi coronavirus, sono oltre 240 milioni, per la precisione 240.036.345, i casi di Covid-19 registrati nel mondo dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del database ...Secondo il rapporto di viale dell'Astronomia la crescita economica supera le stime anche graze a un'occupazione in ripresa e deficit in miglioramento. E per l'inizio del prossimo anno prevede un Pil a ...