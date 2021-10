Covid oggi Russia, per la prima volta più di mille morti in un giorno (Di sabato 16 ottobre 2021) Per la prima volta in Russia si contano più di mille morti a causa del coronavirus in un solo giorno. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, citate dall'agenzia di stampa Sputnik, nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Per lainsi contano più dia causa del coronavirus in un solo. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, citate dall'agenzia di stampa Sputnik, nelle ...

