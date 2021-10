Advertising

iconanews : Corruzione, Gdf Catania arresta due funzionari pubblici - AnsaSicilia : Corruzione, Gdf Catania arresta due funzionari pubblici. Inchiesta Pm per istigazione, ordinanza per funzionari pub… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Corruzione, Gdf Catania arresta due funzionari pubblici: (ANSA) - CATANIA, 16 OTT - Funzionari pub… - CorriereQ : Corruzione, Gdf Catania arresta due funzionari pubblici - MediasetTgcom24 : Catania, corruzione in esproprio terreni a Sigonella: arresti Gdf #gdf -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione Gdf

TGCOM

Funzionari pubblici sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Catania per istigazione allanell'ambito della procedura di esproprio per pubblica utilità di terreni adiacenti alla base militare di Sigonella. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in ...L'accordo conferma gli ambiti operativi del partenariato, tra i quali sono comprese attivita di prevenzione dellanella pubblica amministrazione, verifiche sull'osservanza degli obblighi ...Funzionari pubblici sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Catania per istigazione alla corruzione nell'ambito della procedura di esproprio per pubblica utilità di terreni adiacenti alla bas ...Funzionari pubblici sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Catania per istigazione alla corruzione nell'ambito della procedura di esproprio per pubblica utilità di terreni adiacenti alla bas ...