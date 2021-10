Basket, Eurolega: Olimpia Milano, le chiavi di un avvio che fa sognare (Di sabato 16 ottobre 2021) Il poker è servito e con esso anche la vetta della classifica in coabitazione con il Barcellona. Un inizio folgorante quello dell’Olimpia Milano in Eurolega, con la squadra di Ettore Messina ancora imbattuta e che fa sognare in chiave futura. L’obiettivo principale è quello di tornare ai playoff, ma queste prime partite fanno capire che l’Armani Exchange può davvero dire la sua fino alla fine, centrando nuovamente le Final Four e magari spingendosi anche oltre. Quattro partite sono ancora poche per tracciare già un bilancio ed in casa Milano non si fanno prendere da facili entusiasmi, ma questo inizio è sicuramente un bel biglietto da visita. Il calendario, poi, offriva partite con avversari di primo livello come CSKA Mosca ed Efes, ma anche una trasferta a Vitoria contro il Baskonia per tradizione ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Il poker è servito e con esso anche la vetta della classifica in coabitazione con il Barcellona. Un inizio folgorante quello dell’in, con la squadra di Ettore Messina ancora imbattuta e che fain chiave futura. L’obiettivo principale è quello di tornare ai playoff, ma queste prime partite fanno capire che l’Armani Exchange può davvero dire la sua fino alla fine, centrando nuovamente le Final Four e magari spingendosi anche oltre. Quattro partite sono ancora poche per tracciare già un bilancio ed in casanon si fanno prendere da facili entusiasmi, ma questo inizio è sicuramente un bel biglietto da visita. Il calendario, poi, offriva partite con avversari di primo livello come CSKA Mosca ed Efes, ma anche una trasferta a Vitoria contro il Baskonia per tradizione ...

Advertising

Gazzetta_it : Eurolega: Milano firma il poker. Stesi anche i campioni dell’Efes #Euroleague - SkySport : ULTIM'ORA EUROLEGA 4^ GIORNATA, AX MILANO-EFES 75-71 Per l'Olimpia è la quarta vittoria in 4 partite #SkySport… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Eurolega: Milano firma il poker. Stesi anche i campioni dell’Efes #Euroleague - SanMarino_RTV : #Basket #Eurolega: #OlimpiaMilano sa solo vincere - infoitsport : Basket: Milano resta imbattuta in Eurolega, sconfitto anche Efes » LO_SPECIALE -