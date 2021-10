Avanti un altro: nel cast Ilona Staller e non solo (Di sabato 16 ottobre 2021) Ripartono le registrazioni per la nuova edizione di Avanti un altro: nel cast la pornodiva Ilona Staller e Clayton Norcross Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano con Avanti un altro Dopo tante incertezze finalmente ritorna Avanti Un altro!. Lo storico programma, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è pronto a divertire con nuove divertenti puntate i telespettatori a casa. Stando alle anticipazioni, la prossima settimana dovrebbero ripartire le registrazioni e la messa in onda per ora è stata programmata di domenica. Come accade ogni anno, anche per questo, sono previste tante novità e new entry nel salottino e tra questi troviamo due personaggio molto amati. Scopriamo insieme chi sono. Avanti un ... Leggi su formatonews (Di sabato 16 ottobre 2021) Ripartono le registrazioni per la nuova edizione diun: nella pornodivae Clayton Norcross Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano conunDopo tante incertezze finalmente ritornaUn!. Lo storico programma, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è pronto a divertire con nuove divertenti puntate i telespettatori a casa. Stando alle anticipazioni, la prossima settimana dovrebbero ripartire le registrazioni e la messa in onda per ora è stata programmata di domenica. Come accade ogni anno, anche per questo, sono previste tante novità e new entry nel salottino e tra questi troviamo due personaggio molto amati. Scopriamo insieme chi sono.un ...

