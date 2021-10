Arisa a Ballando del 16 ottobre 2021 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 17 ottobre 2021) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 16, in onda su Rai1, ha portato in scena anche la coppia formata dalla cantante e volto televisivoe dalla new-entry del programma Vito Coppola, 11 volte campione italiano. La coppia ha ballato un Charleston sulle note di A little party never killed nobody, di Fergie.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un’esibizione abbastanza buona per la cantante, che comunque si è mostrata padrona del palco. Tanti i complimenti per il nuovo maestro. Il voto totale della coppia è stato di 35 punti. A voi il ...