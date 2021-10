The Last of Us di HBO in un breve video che mostra Pedro Pascal, Bella Ramsey e Anna Torv sul set (Di venerdì 15 ottobre 2021) La serie HBO di The Last of Us ha ricevuto un breve video sul set che mostra Pedro Pascal, Bella Ramsey e Anna Torv in azione. La clip mostra loro tre che camminano attraverso una zona abbandonata della città con i costumi di scena e, da quanto possiamo vedere, la serie sta riproponendo perfettamente l'aspetto e l'atmosfera di The Last of Us. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) La serie HBO di Theof Us ha ricevuto unsul set chein azione. La cliploro tre che camminano attraverso una zona abbandonata della città con i costumi di scena e, da quanto possiamo vedere, la serie sta riproponendo perfettamente l'aspetto e l'atmosfera di Theof Us. Leggi altro...

Advertising

The_Last_User_ : RT @PourquoiPasToi: Ciao.?? - FischioLarsen : RT @annaguaita: ?? Fra agosto e settembre il Covid è stato la principale causa di morte per gli americani di età compresa fra i 35 e i 54 an… - hauntedIeigh : RT @notmyhomeland13: Chiedo scusa per la persona che diventerò quando sentirò 'this is the last time i'm asking why you break my heart in t… - notmyhomeland13 : The last time e holy ground aka due delle mie preferite vicine nella tracklist grande dono per me - missalmostfine : RT @notmyhomeland13: Chiedo scusa per la persona che diventerò quando sentirò 'this is the last time i'm asking why you break my heart in t… -