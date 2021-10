Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Il tecnico straniero era la scelta meno rischiosa. Proverò a battere Klaebo” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Federico Pellegrino è pronto a disputare la stagione che lo porterà ad affrontare la sua terza Olimpiade in carriera, dopo il debutto di Sochi 2014 e l’argento di Pyeongchang 2018 nella sprint in tecnica classifica. La punta di diamante dello sci di fondo italiano, reduce dal trionfo nella classifica di specialità dell’ultima Coppa del Mondo, vuole confermarsi sul podio olimpico anche a Pechino 2022 nell’amata tecnica libera ma il grande sogno è quello di battere il fenomenale norvegese Johannes Klaebo e salire sul trono di Olympia a 31 anni. Sta per iniziare la stagione olimpica, con la novità che tu e Francesco De Fabiani quest’anno vi allenate con i russi. Com’è nata questa idea? “Io e De Fabiani ci alleniamo con un tecnico tedesco, che allenava un team di russi. Ci siamo aggregati ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)è pronto a disputare la stagione che lo porterà ad affrontare la sua terza Olimpiade in carriera, dopo il debutto di Sochi 2014 e l’argento di Pyeongchang 2018 nella sprint in tecnica classifica. La punta di diamante dello sci diitaliano, reduce dal trionfo nella classifica di specialità dell’ultima Coppa del Mondo, vuole confermarsi sul podio olimpico anche a Pechino 2022 nell’amata tecnica libera ma il grande sogno è quello diil fenomenale norvegese Johannese salire sul trono di Olympia a 31 anni. Sta per iniziare la stagione olimpica, con la novità che tu e Francesco De Fabiani quest’anno vi allenate con i russi. Com’è nata questa idea? “Io e De Fabiani ci alleniamo con untedesco, che allenava un team di russi. Ci siamo aggregati ...

