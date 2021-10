Roma deve tornare a contare in Europa. Con una governance all’altezza. Parla Roberto Gualtieri (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A ENRICO MICHETTI Domenica e lunedì prossimi Roma voterà per il suo nuovo sindaco dopo i cinque anni di Virginia Raggi i Campidoglio. Formiche.net ha intervistato entrambi i candidati formulando a ognuno le stesse identiche domande. Ecco le risposte del candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. “La sequenza Pnrr, Giubileo e candidatura a Expo 2030 è davvero irripetibile”, ha affermato l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze. Che poi ha aggiunto: “Serve una governance all’altezza di queste sfide che orienteranno i prossimi decenni di sviluppo della Capitale. Per il Giubileo chiederò al governo di integrare le attuali risorse con almeno 2 miliardi aggiuntivi”. Cos’è mancato, a suo avviso, di più in questi anni a Roma? Dov’è che la città eterna ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 ottobre 2021) CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A ENRICO MICHETTI Domenica e lunedì prossimivoterà per il suo nuovo sindaco dopo i cinque anni di Virginia Raggi i Campidoglio. Formiche.net ha intervistato entrambi i candidati formulando a ognuno le stesse identiche domande. Ecco le risposte del candidato del centrosinistra. “La sequenza Pnrr, Giubileo e candidatura a Expo 2030 è davvero irripetibile”, ha affermato l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze. Che poi ha aggiunto: “Serve unadi queste sfide che orienteranno i prossimi decenni di sviluppo della Capitale. Per il Giubileo chiederò al governo di integrare le attuali risorse con almeno 2 miliardi aggiuntivi”. Cos’è mancato, a suo avviso, di più in questi anni a? Dov’è che la città eterna ...

