Ragazze | l' informatica non è una cosa da nerd e l' intelligenza artificiale non dev' essere di genere

Advertising

st4rt1ngl1n3 : io ancora piangendo perché oggi il mio professore di informatica fa 'bene ragazzi, ragazze e ragazz... intendo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazze informatica

La Stampa

A riguardo, la maggior parte delleintervistate ha dichiarato di non voler fareperché da grande non vuole fare 'la nerd', cioè non vuole passare le sue nottate a sviluppare ...A questo si aggiungeindustriale, da cui escono tecnici che vanno a lavorare nelle ... Ancora pocheGirando per le classi, fra i banchi e fra i ragazzi chini sui loro computer, salta ...Milano, 15 ott. (askanews) - L'Italia è al quart'ultimo posto per parità di genere in Europa nel settore tech. Come fare a vincere questo ...In onda sabato 16 ottobre su Radio24, alle 8.15, il reportage all’Istituto tecnico superiore Rizzoli di Milano: 900 le domande arrivate per 275 posti ...