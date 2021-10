Protesta No Green Pass, fascia tricolore al braccio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una fascia omerale bianca, rossa e verde che cingerà il braccio sinistro: è la nuova forma di Protesta, a partire da oggi e ad oltranza, lanciata dagli attivisti 'No Green Pass' di Abruzzo e Marche, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Unaomerale bianca, rossa e verde che cingerà ilsinistro: è la nuova forma di, a partire da oggi e ad oltranza, lanciata dagli attivisti 'No' di Abruzzo e Marche, ...

Advertising

repubblica : Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro - fanpage : I portuali di Trieste non arretrano, la protesta rischia di estendersi anche al porto di Genova - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - Maselli_Andrea : RT @TgrRaiFVG: Il #portoditrieste lavora, anche se a ranghi ridotti. Secondo l'Autorità portuale è entrato circa un centinaio di addetti s… - Italia_Notizie : Torino, i no green pass e la protesta in centro: «Difendiamo i diritti» -