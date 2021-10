Presidi contro il Green pass da Trieste in giù: disagi in mezza Italia, bloccato il porto di Ancona (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli occhi dell’Italia sono puntati su Trieste, in particolare sui suoi portuali: oltre seimila persone protestano davanti al varco 4 del porto alla manifestazione contro il Green pass. Tra loro c’è non solo chi ha raccolto l’appello a scioperare nel primo giorno in cui il lasciapassare è obbligatorio, ma anche i cittadini solidali con questa scelta. Nessun blocco, come paventato nei giorni scorsi da Stefano Puzzer, il portavoce del sindacato, dopo che ieri sera – secondo la ricostruzione dell’Agi – nel corso di un’assemblea alcuni iscritti hanno manifestato la volontà di varcare i cancelli. La situazione al momento è sotto controllo, in un clima che ha registrato anche siparietti simpatici, con i portuali di Trieste che hanno offerto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli occhi dell’sono puntati su, in particolare sui suoi portuali: oltre seimila persone protestano davanti al varco 4 delalla manifestazioneil. Tra loro c’è non solo chi ha raccolto l’appello a scioperare nel primo giorno in cui il lasciaare è obbligatorio, ma anche i cittadini solidali con questa scelta. Nessun blocco, come paventato nei giorni scorsi da Stefano Puzzer, il portavoce del sindacato, dopo che ieri sera – secondo la ricostruzione dell’Agi – nel corso di un’assemblea alcuni iscritti hanno manifestato la volontà di varcare i cancelli. La situazione al momento è sottollo, in un clima che ha registrato anche siparietti simpatici, con i portuali diche hanno offerto ...

Advertising

SecolodItalia1 : Presidi contro il Green pass da Trieste in giù: disagi in mezza Italia, bloccato il porto di Ancona… - leotambe : RT @InformazioneA: #15ottobre Presidi ai porti di #Trieste #Genova e #Ancona e manifestazioni in numerose città italiane, come #Milano e #B… - UeT1982 : La Coop milanese si definisce «vittima di ben 18 blocchi violenti di merci e persone nell’arco di 4 settimane», ad… - meandmyself202 : RT @InformazioneA: #15ottobre Presidi ai porti di #Trieste #Genova e #Ancona e manifestazioni in numerose città italiane, come #Milano e #B… - InformazioneA : #15ottobre Presidi ai porti di #Trieste #Genova e #Ancona e manifestazioni in numerose città italiane, come #Milano… -