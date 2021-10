"Per cinque minuti di gloria...". Tutta la cattiveria di Selviaggia Lucarelli: umiliata la studentessa no-vax di Bologna | Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) A ognuno la sua dose di veleno, "offerto" copiosamente dalla "sacerdotessa del giusto", Selvaggia Lucarelli, la quale ormai ogni settimana pontifica dallo studio di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. La puntata è quella di giovedì 14 ottobre, dove si parla del caso di Silvia, la studentessa no-vax di Bologna. Silvia è andata a una lezione senza Green pass, si è rifiutata di lasciare l'aula e ha bloccato la lezione. "E all'uscita viene infamata dagli altri studenti. Non sei preoccupata dall'aggressività dei sì-vax?", chiede Formigli? "Qui non è dissentire, qui si impedisce il normale svolgimento delle lezioni", replica la Lucarelli. " Eh, ma la battaglia politica si fa occupando, interrompendo", ribatte Formigli. Ma niente, la sacerdotessa del giusto ha la sua inscalfibile verità. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) A ognuno la sua dose di veleno, "offerto" copiosamente dalla "sacerdotessa del giusto", Selvaggia, la quale ormai ogni settimana pontifica dallo studio di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. La puntata è quella di giovedì 14 ottobre, dove si parla del caso di Silvia, lano-vax di. Silvia è andata a una lezione senza Green pass, si è rifiutata di lasciare l'aula e ha bloccato la lezione. "E all'uscita viene infamata dagli altri studenti. Non sei preoccupata dall'aggressività dei sì-vax?", chiede Formigli? "Qui non è dissentire, qui si impedisce il normale svolgimento delle lezioni", replica la. " Eh, ma la battaglia politica si fa occupando, interrompendo", ribatte Formigli. Ma niente, la sacerdotessa del giusto ha la sua inscalfibile verità. ...

